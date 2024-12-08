Хинштейн посетил место обстрелов в Курской области

Врио главы Курской области Хинштейн прибыл во Льгов на место ночного обстрела

Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн прибыл в город Льгов на место ночных обстрелов. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Хинштейн рассказал, что приехал в город Льгов, который ночью атаковала украинская армия. По его словам, в результате обстрелов пострадало несколько домов.

«Для того, чтобы поддержать жителей, и для того, чтобы разобраться, как идёт система, выстроенная властью, как идет реагирование, как идет восстановление, насколько оперативно, этого всего произошедшего ущерба, я и нахожусь здесь», — объяснил врио главы региона.

Ранее стало известно, что Хинштейн в первый раз провел встречу с жителями, переселившимися из приграничья с Курской областью. По его словам, он обсудил с жителями региона проблемы, связанные с жилищными сертификатами, арендой земли и другие вопросы.

