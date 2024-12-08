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05:43, 8 декабря 2024Россия

Хинштейн впервые провел встречу с переселенцами из курского приграничья

Врио губернатора Хинштейн провел встречу с переселенцами из курского приграничья
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области и депутат Государственной Думы Александр Хинштейн приехал в Курскую область и обсудил проблемы с жителями курского приграничья. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

По его словам, первая встреча с жителями Курской области прошла в пункте приема документов на жилищные сертификаты. Он заявил, что прибыл туда вместе с полномочным представителем президента в Центральном федеральном округе Игорем Щеголевым без предупреждения.

«Конечно же, большой пласт вопросов курян был связан с жилищными сертификатами, проблемами родственников, оставшихся в Судже, арендой земли», — сказал врио главы региона.

Ранее Хинштейн заявил, что несправедливо лишать переселенцев из Курской области или других приграничных с Украиной районов земельных участков при получении денежных выплат.

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