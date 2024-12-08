Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
21:40, 8 декабря 2024Россия

Хинштейн призвал кардинально перестроить систему оказания помощи жителям Курской области

Хинштейн: нужно кардинально перестроить систему помощи жителям Курской области
Александр Хинштейн

Александр Хинштейн. Фото: Globallookpress.com

Новый врио губернатора Курской области Александр Хинштейн призвал кардинально перестроить систему помощи жителям региона. Об этом он написал в Telegram-канале.

«Очевидно, что необходимо кардинально сейчас быстро перестраивать эту систему, потому что помощь нужна людям незамедлительно, особенно когда на улице отрицательные морозы», — подчеркнул глава региона.

Он рассказал, что прибыл во Льгов Курской области, чтобы помочь жителям и разобраться, как функционирует система помощи и восстановления разрушенного и поврежденного жилья, насколько оперативно идет процесс.

8 декабря Хинштейн прибыл в Курскую область на встречу с переселенцами из приграничья. Первая встреча с жителями региона прошла в пункте приема документов на жилищные сертификаты.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Асад прилетел в Москву

      Байден призвал привлечь Асада к ответственности

      Президент Республики Сербской Додик попал в больницу

      Захарова призвала опровергнуть фейк о гибели Асада

      Глава ДНР оценил продвижение российских войск на трех направлениях

      Иран осудил вторжение Израиля в буферную зону на границе с Сирией

      Симоньян рассказала о потерях России из-за ситуации в Сирии

      Байден прокомментировал вопрос о местонахождении Асада

      Байден заявил о готовности США взаимодействовать с сирийской оппозицией

      Со здания посольства Сирии в России вслед за флагом сняли табличку с названием

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше