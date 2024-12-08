Хинштейн призвал кардинально перестроить систему оказания помощи жителям Курской области

Хинштейн: нужно кардинально перестроить систему помощи жителям Курской области

Новый врио губернатора Курской области Александр Хинштейн призвал кардинально перестроить систему помощи жителям региона. Об этом он написал в Telegram-канале.

«Очевидно, что необходимо кардинально сейчас быстро перестраивать эту систему, потому что помощь нужна людям незамедлительно, особенно когда на улице отрицательные морозы», — подчеркнул глава региона.

Он рассказал, что прибыл во Льгов Курской области, чтобы помочь жителям и разобраться, как функционирует система помощи и восстановления разрушенного и поврежденного жилья, насколько оперативно идет процесс.

8 декабря Хинштейн прибыл в Курскую область на встречу с переселенцами из приграничья. Первая встреча с жителями региона прошла в пункте приема документов на жилищные сертификаты.