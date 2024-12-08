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17:06, 8 декабря 2024Мир

Израильская армия заняла буферную зону на границе с Сирией

Глава Минобороны Израиля Кац: ЦАХАЛ занял буферную зону на границе с Сирией
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Raneen Sawafta / Reuters

Солдаты Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) заняли буферную зону, расположенную на границе с Сирией. Об этом заявил глава Министерства обороны еврейского государства Исраэль Кац, его слова приводит РИА Новости.

Руководитель ведомства заявил, что израильские танки вошли в эту зону в целях обеспечения безопасности жителей израильских поселений на Голанских высотах. Одна из главных задач военных — стабилизировать ситуацию в регионе после захвата власти в Сирии оппозиционными силами, отметил он.

Ранее газета The Times of Israel сообщила о решении руководства ЦАХАЛ ужесточить ограничения для нескольких городов у сирийской границы после падения режима президента Сирии Башара Асада. Речь шла о Голанских высотах — регионе, который оккупировал Израиль в 1967 году. С тех пор эти территории находятся под контролем ЦАХАЛ.

В воскресенье, 8 декабря, египетский телеканал «Аль-Кахира аль-Ихбария» сообщил о двух мощных взрывах на западе Дамаска, в районе Меззе. Инцидент, как уточнялось, произошел после налета авиации ЦАХАЛ. Одной из целей бомбардировки стала авиабаза, расположенная вблизи военного аэропорта.

Усиление политического кризиса в Сирии произошло на фоне наступления антиправительственных сил, которое началось в конце ноября. В ночь на воскресенье, 8 декабря, силы вооруженной оппозиции заняли город Хомс и вошли в Дамаск. После этого президент Башар Асад сел на самолет и покинул столицу. Конечный пункт маршрута главы государства до сих пор остается неизвестным.

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