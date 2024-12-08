На западе Дамаска прозвучали два мощных взрыва после налета Израиля

На западе Дамаска в районе Меззе прозвучали два мощных взрыва

На западе столицы Сирии Дамаска в районе Меззе прозвучали два мощных взрыва после налета авиации Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). Об этом сообщает египетский телеканал «Аль-Кахира аль-Ихбария».

«Израиль бомбит два объекта в окрестностях сирийской столицы Дамаска (...) Произошли израильские бомбардировки военного аэропорта Меззе к западу от столицы Дамаска», — приводит телеканал слова корреспондента.

Дополнительно уточняется, что целью израильских войск была авиабаза Халхала. В результате бомбардировок в Дамаске объявлена воздушная тревога.

Ранее стало известно, что президент Сирии Башар Асад покинул страну в неизвестном направлении. Неназванные высокопоставленные офицеры сирийской армии рассказали, что он сел в самолет и улетел из Дамаска. Предполагается, что он мог направляться в Москву.