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17:08, 8 декабря 2024Экономика

Появление комаров на снегу в Москве объяснили

Департамент природопользования Москвы: комары на снегу — не признак потепления
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Erik Karits / Shutterstock / Fotodom

Департамент природопользования и охраны окружающей среды Москвы объяснил появление комаров на снегу в столице. Комментарий ведомства передает РИА Новости.

В департаменте подчеркнули, что 7 декабря был сильный снегопад, и некоторые москвичи заметили на снегу малоподвижных комаров. «Это не признак скорого потепления, как может показаться. Есть виды насекомых, которые остаются активными даже в холодное время года», — отметили в ведомстве.

В сообщении также говорится, что этих насекомых можно заметить в солнечную погоду при небольшом минусе. При этом, добавили в департаменте, зимние комары не пьют кровь.

Ранее биолог Ольга Трофимова рассказала о вредителях, которые появляются в домах в холодное время года. Она объяснила, что в квартирах в это время размножаются моль, жуки чернотелки, кожееды, муравьи и сверчки. По словам специалиста, через вентиляцию в дома попадают комары. Чтобы избежать встречи с вредителями, эксперт посоветовала поддерживать в жилище чистоту.

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