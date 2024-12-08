Консульство Сирии в Стамбуле вывесило флаг боевиков

Консульство Сирии в Стамбуле сняло официальный флаг

Консульство Сирии в Стамбуле сняло флаг официальных властей страны и вывесило символ боевиков, который они называют знаменем «Свободной Сирии». Об этом сообщает агентство Anodolu.

В частности, известно, что толпа собралась у балкона консульского учреждения, где под многочисленные возгласы был снят флаг страны. После демонстранты показали собравшимся знамя боевиков, которое практически идентично официальному, однако верхняя полоса закрашена зеленым, а не красным цветом.

Ранее стало известно, что президент Сирии Башар Асад покинул страну в неизвестном направлении. Неназванные высокопоставленные офицеры сирийской армии рассказали, что он сел в самолет и вылетел из Дамаска. Предполагается, что он мог направляться в Москву.