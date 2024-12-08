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14:47, 8 декабря 2024Россия

Кремль оценил слова Трампа о соотношении потерь России и Украины

Песков опроверг слова Трампа о соотношении потерь России и Украины
Антон Похиляк
Антон Похиляк (редактор отдела оперативной информации)
Дмитрий Песков

Дмитрий Песков . Фото: Гавриил Григоров / РИА Новости

Представитель Кремля Дмитрий Песков опроверг слова избранного президента США Дональда Трампа о соотношении потерь РФ и Украины в военном конфликте. Его цитирует ТАСС.

Он указал, что в Кремле «внимательно ознакомились» с заявлением Трампа, и пояснил, что украинские потери кратно превышают потери с российской стороны.

Очевидно, что [эти цифры] изложены в украинской трактовке и отражают официальную позицию Украины. Реальные цифры потерь совершенно другие

Дмитрий Песков пресс-секретарь президента России

Трамп ранее утверждал, что Украина потеряла в конфликте с Россией 400 тысяч военнослужащих. «Они нелепо потеряли 400 тысяч солдат и гораздо больше гражданских лиц (...) Слишком много жизней теряется напрасно, слишком много семей разрушено, и, если это будет продолжаться, все может перерасти в нечто гораздо более масштабное и ужасное», — написал он в соцсети Truth Social.

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