Кремль оценил слова Трампа о соотношении потерь России и Украины

Песков опроверг слова Трампа о соотношении потерь России и Украины

Представитель Кремля Дмитрий Песков опроверг слова избранного президента США Дональда Трампа о соотношении потерь РФ и Украины в военном конфликте. Его цитирует ТАСС.

Он указал, что в Кремле «внимательно ознакомились» с заявлением Трампа, и пояснил, что украинские потери кратно превышают потери с российской стороны.

Очевидно, что [эти цифры] изложены в украинской трактовке и отражают официальную позицию Украины. Реальные цифры потерь совершенно другие Дмитрий Песков пресс-секретарь президента России

Трамп ранее утверждал, что Украина потеряла в конфликте с Россией 400 тысяч военнослужащих. «Они нелепо потеряли 400 тысяч солдат и гораздо больше гражданских лиц (...) Слишком много жизней теряется напрасно, слишком много семей разрушено, и, если это будет продолжаться, все может перерасти в нечто гораздо более масштабное и ужасное», — написал он в соцсети Truth Social.