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11:00, 8 декабря 2024Мир

Трамп оценил потери ВСУ в 400 тысяч военных

Трамп заявил, что Украина потеряла 400 тысяч военных
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Peter Thomas / Reuters

Украина потеряла в конфликте с Россией 400 тысяч военнослужащих, заявил избранный президент США Дональд Трамп. Его цитирует издание «Страна.ua».

«Они нелепо потеряли 400 тысяч солдат и гораздо больше гражданских лиц (...) Слишком много жизней теряется напрасно, слишком много семей разрушено, и, если это будет продолжаться, все может перерасти в нечто гораздо более масштабное и ужасное», — написал он в соцсети Truth Social.

Трамп также призвал Россию и Украину немедленно заключить сделку. «Китай может помочь. Мир ждет!» — заключил политик.

Ранее сообщалось, что Трамп заявил о желании президента Украины Владимира Зеленского заключить сделку с Россией, чтобы остановить конфликт.

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