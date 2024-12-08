Трамп оценил потери ВСУ в 400 тысяч военных

Трамп заявил, что Украина потеряла 400 тысяч военных

Украина потеряла в конфликте с Россией 400 тысяч военнослужащих, заявил избранный президент США Дональд Трамп. Его цитирует издание «Страна.ua».

«Они нелепо потеряли 400 тысяч солдат и гораздо больше гражданских лиц (...) Слишком много жизней теряется напрасно, слишком много семей разрушено, и, если это будет продолжаться, все может перерасти в нечто гораздо более масштабное и ужасное», — написал он в соцсети Truth Social.

Трамп также призвал Россию и Украину немедленно заключить сделку. «Китай может помочь. Мир ждет!» — заключил политик.

Ранее сообщалось, что Трамп заявил о желании президента Украины Владимира Зеленского заключить сделку с Россией, чтобы остановить конфликт.