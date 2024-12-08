Трамп заявил о желании Зеленского заключить сделку с Россией

Дональд Трамп заявил о желании Украины заключить сделку с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский желает заключить сделку с Россией, чтобы остановить конфликт, заявил избранный президент США Дональд Трамп. Его цитирует ТАСС.

«Зеленский и Украина хотели бы заключить [мирное] соглашение [с РФ] и остановить безумие», — написал Трамп в соцсети Truth Social.

Он также призвал стороны конфликта срочно прекратить огонь и начать переговоры.

В субботу, 7 декабря, Трамп провел встречу с Зеленским и президентом Франции Эммануэлем Макроном. Издание New York Post написало, что американский политик вел себя безразлично по отношению к украинскому лидеру. Журналисты отметили, что Зеленский в компании Макрона и Трампа чувствовал себя некомфортно.