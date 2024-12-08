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01:49, 8 декабря 2024Мир

На Западе рассказали о безразличии Трампа к Зеленскому во время встречи

NYP: Трамп отнесся к Зеленскому безразлично во время встречи
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Christian Hartmann / Reuters

Избранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп вел себя безразлично по отношению к Владимиру Зеленскому во время трехсторонней встречи в Париже по случаю открытия собора Парижской Богоматери. Об этом написало издание New York Post.

«Трамп и Зеленский сидели, первый был бесстрастен, когда Макрон положил руку на руку украинского лидера. Французский президент, казалось, успокаивающе посмотрел на Зеленского», — сказано в статье.

Журналисты отметили, что украинский лидер чувствовал себя некомфортно в компании Макрона и Трампа. По словам авторов статьи, это было заметно во время их совместной фотосессии.

Ранее Эммануэль Макрон, Дональд Трамп и Владимир Зеленский провели трехстороннюю встречу. По данным пресс-секретаря украинского лидера Сергея Никифорова, переговоры длились 35 минут.

В свою очередь, Владимир Зеленский поделился впечатлениями о встрече с Трампом и Макроном в Елисейском дворце. По его словам, стороны обсудили ситуацию на поле боя и условия «справедливого мира для Украины».

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