Встреча Зеленского с Макроном и Трампом завершилась спустя полчаса

Встреча Зеленского с Макроном и Трампом в Париже завершилась спустя 35 минут

Президенты Франции, США и Украины Эмманюэль Макрон, Дональд Трамп и Владимир Зеленский провели трехстороннюю встречу. Об этом сообщается в Telegram-канале «РБК-Украина».

По данным пресс-секретаря украинского лидера Сергея Никифорова, переговоры длились 35 минут. Других подробностей он раскрывать не стал. По окончании переговоров политики без заявлений направились по отдельности к собору Нотр-Дам.

Ранее сообщалось, что перед встречей с Макроном в Париже Трамп раскрыл, какую волнующую тему он хотел обсудить с французским коллегой. «Определенно складывается впечатление, что мир сейчас сходит с ума, и мы собираемся это обсуждать», — объявил политик.

7 декабря сообщалось, что глава офиса президента Украины Андрей Ермак попросил команду избранного президента США помочь Киеву отвоевать территории до границ 2022 года, однако идея не нашла понимания.