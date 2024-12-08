Маск поставил смайлик на совместное фото Трампа, Макрона и Зеленского в Париже

Американский предприниматель, миллиардер, владелец соцсети Х Илон Маск отреагировал на совместную фотографию президента Украины Владимира Зеленского, избранного президента США Дональда Трампа и французского лидера Эммануэля Макрона, сделанную по итогам их трехсторонней встречи в Елисейском дворце в Париже. Он поставил на публикацию смеющийся смайлик в Х.

Реакцию бизнесмен поставил на пост одного из пользователей соцсети, разместивших фото. На кадре у трех лидеров государств разные выражения лица: Трамп улыбается, у Зеленского — полуулыбка, Макрон скорее выглядит грустным.

Ранее Washington Post со ссылкой на западного чиновника сообщил, что на Западе трестороннюю встречу Трампа, Макрона и Зеленского рассматривают как подготовку к дальнейшим действиям по Украине. Собеседник издания полагает, что очная встреча была важна, так как «они могли обменяться взглядами на ситуацию и подготовить будущие шаги после инаугурации Трампа».