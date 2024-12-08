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04:45, 8 декабря 2024Мир

Западный чиновник назвал последствия встречи Трампа, Макрона и Зеленского

WP: встреча Макрона, Трампа и Зеленского могла подготовить шаги по Украине
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
Дональд Трамп и Эммануэль Макрон

Дональд Трамп и Эммануэль Макрон. Фото: Christophe Petit Tesson / Reuters

На Западе надеются, что состоявшаяся трехсторонняя встреча избранного президента США Дональда Трампа в Елисейском дворце с Владимиром Зеленским при участии французского лидера Эммануэля Макрона может подготовить будущие шаги по Украине. Об этом пишет Washington Post со ссылкой на западного чиновника.

Чиновник отметил, что Трамп и Зеленский разговаривали по телефону после победы американского президента на выборах. Однако очная встреча была важна, так как «они могли обменяться взглядами на ситуацию и подготовить будущие шаги после инаугурации Трампа».

Ранее сообщалось, что перед встречей с Макроном в Париже Трамп раскрыл, какую волнующую тему он хотел обсудить с французским коллегой. «Определенно складывается впечатление, что мир сейчас сходит с ума, и мы собираемся это обсуждать», — объявил политик. Переговоры политиков продлились 20 минут.

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