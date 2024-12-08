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03:48, 8 декабря 2024Мир

Встреча Зеленского с Макроном и Трампом продлилась 20 минут. Что известно о переговорах на данный момент?

Встреча Зеленского с Макроном и Трампом в Париже продлилась 20 минут
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Piroschka Van De Wouw / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с французским лидером Эммануэлем Макроном и избранным главой Белого дома Дональдом Трампом. По данным пресс-секретаря украинского лидера Сергея Никифорова, переговоры длились 35 минут. Других подробностей он раскрывать не стал.

При этом телеканал BFMTV сообщил, что встреча завершилась спустя 20 минут после ее начала без итогового заявления. После переговоров политики отправились на церемонию открытия восстановленного собора Нотр-Дам.

По данным Fox News, пред встречей с лидером Франции Дональд Трамп раскрыл, какую волнующую тему он хотел обсудить с Макроном.

Мы были невероятно успешны, работая вместе как в обороне, так и в защите. Определенно складывается впечатление, что мир сейчас сходит с ума, и мы собираемся это обсуждать

Дональд ТрампИзбранный президент США

Зеленский поделился впечатлениями о встрече с Трампом и Макроном

Президент Украины заявил, что встреча с французским и американским коллегами была «хорошая» и «продуктивная».

Президент Трамп, как всегда, настроен решительно. Спасибо за это. Также благодарю президента Макрона за организацию этой встречи в Париже

Владимир ЗеленскийПрезидент Украины

Украинский лидер также сообщил, что стороны обсудили ситуацию на поле боя и условия «справедливого мира для Украины».

6 декабря Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Италии Джорджей Мелони. Он рассказал ей об актуальной ситуации на поле боя и обсудил продолжение военной поддержки Украины, в частности, ускорение предоставления десятого пакета помощи. Также они договорились усилить координацию на уровне лидеров европейских государств с целью обсуждения ситуации безопасности в регионе и увеличения поставок систем ПВО.

США отказались помогать Украине вернуться на границы 2022 года

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак призвал команду Трампа помочь стране отвоевать территории до границ 2022 года. Однако, по данным издания «НВ», идея не нашла понимания.

В ходе встречи с представителями Трампа Ермак сообщил о ситуации на поле боя. У представителей Соединенных Штатов были более подробные данные о положении в зоне специальной военной операции, из-за чего «американская сторона была не совсем довольна» услышанным.

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Также глава офиса Зеленского поднял вопрос о вступлении Украины в НАТО, однако команда избранного президента Соединенных Штатов отреагировала на идею «очень прохладно, очень негативно». Кроме того, окружение нового главы Белого дома выступило против привлечения посредников в урегулировании украинского конфликта, считая, что Трамп сможет добиться прекращения огня самостоятельно.

По данным The New York Times, после встречи Зеленского с Трампом в Елисейском дворце стало ясно, что Украина готова идти на уступки в ходе мирных переговоров с Россией. Отмечается, что встреча лидера Украины и будущего главы США практически совпала со значительным изменением публичной позиции Киева по мирным переговорам с Москвой.

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