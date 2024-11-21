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12:06, 21 ноября 2024Бывший СССР

Назван главный козырь Зеленского в переговорах с Трампом. Какие у него планы на российские природные ресурсы?

Зеленский намерен разрабатывать с США природные ресурсы на территории России
Алина Гончарова
Алина Гончарова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Shannon Stapleton / Reuters

Украинский президент Владимир Зеленский хочет вместе с США разрабатывать месторождения украинских природных ресурсов, однако часть из них находятся на вошедших в состав России территориях. Внимание на ситуацию обратило польское издание Portal Obronny.

Аналитики отмечают, что минеральные ресурсы Украины, которые оцениваются в триллионы долларов, включая титан, графит и литий, могут стать козырем в переговорах Зеленского с новоизбранным президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом. В материале говорится, что украинский президент прекрасно осведомлен о практическом, основанном на выгоде, подходе Трампа к внешней политике. Этим Зеленский и пользуется, уверяя в том, что помощь в обороне Украины отвечает экономическим интересам США, поскольку страна богата природными ресурсами.

По оценке канадской консалтинговой фирмы SecDev на 2022 год, на территории Украины находилось семь процентов мировых запасов титана, 20 процентов запасов графита и 500 тысяч тонн лития. При этом месторождения не разрабатывались из-за отсутствия необходимых для освоения мощностей, которыми обладает Запад

В то же время автор польского Portal Obronny рассуждает, что реализация плана Зеленского осложняется местоположением этих ресурсов — наиболее богатая ими часть Украины уже вошла в состав России или контролируется ею. В Донбассе и Крыму, например, крупные залежи природного (сланцевого) газа. По заявлению польского издания, в Донбассе можно добыть от 1,2 до 1,5 триллиона кубометров. А запасы сланцевой нефти на шельфе Черного моря могут достигать 100-150 миллионов баррелей. «Кто-то, может, знает, как заставить их [Россию] отдать эти почти 20 процентов территории, которая по их закону уже является частью Российской Федерации?» — поинтересовался аналитик.

Фото: Hendrik Schmidt / Globallookpress.com

Трампа особо заинтересовали несколько пунктов «плана победы» Зеленского

По данным Financial Times (FT), союзники Украины в Европе и США советовали составить «план победы» так, чтобы сотрудничество Украины и США продолжилось и в случае прихода Трампа к власти. Чтобы заинтересовать политика, в документ были включены два предложения.

Предполагается, что после окончания российско-украинского конфликта часть американских сил, базирующихся в Европе, заменят на украинских солдат. Вторая идея заключается в разделе украинских природных ресурсов с западными партнерами. Республиканец, как отмечается, заинтересовался обоими пунктами.

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Зеленский признал невозможность захвата Крыма

В интервью Fox News политик заявил, что у республики нет сил для военного захвата полуострова. В то же время он считает, что Украина могла бы вернуть Крым дипломатическим путем.

Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет в ответ сказал, что Зеленский испытал позднее прозрение. Однако цена этого прозрения «слишком дорого обошлась Украине и украинскому народу», заметил парламентарий.

ЖЗЛ
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