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11:07, 12 ноября 2024Мир

Украинские военные в Европе и обмен ресурсами. Трампа заинтересовали несколько пунктов «плана победы» Зеленского

FT: Трампа заинтересовал пункт в плане победы о доступе к ресурсам Украины
Алина Гончарова
Алина Гончарова (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Stringer / Reuters

Избранного президента США Дональда Трампа заинтересовал ряд пунктов предложенного украинским президентом Владимиром Зеленским «плана победы». Речь там, в частности, идет об украинских военных в Европе.

Как узнала газета Financial Times (FT) от источников, союзники Украины в Европе и США, в том числе высокопоставленные республиканцы, советовали составить «план победы» так, чтобы сотрудничество Украины и США продолжилось и в случае прихода Трампа к власти. Чтобы заинтересовать политика, в документ были включены два предложения.

Предполагается, что после окончания российско-украинского конфликта часть американских сил, базирующихся в Европе, заменят на украинских солдат. Вторая идея заключается в разделе украинских природных ресурсов с западными партнерами

По информации FT, идея двух пунктов плана описывается как «кто угодно, только не Китай». Зеленский представил свой план Трампу в сентябре на встрече в Нью-Йорке. Республиканец заинтересовался обоими пунктами.

Фото: Brian Snyder / Reuters

Команда Трампа обсуждает новый план окончания украинского конфликта

The Wall Street Journal указывает, что переходная администрация Трампа планирует «заморозить текущую линию фронта», создать вдоль нее демилитаризованную зону, в то же время снабжая Киев оружием, если Украина откажется вступать в НАТО на 20 лет.

Источник из команды Трампа отметил, что США не посылают «американских мужчин и женщин поддерживать мир на Украине», и предложил заняться этим французам, полякам, англичанам и немцам. Также уточнялось, что Соединенные Штаты готовы предоставлять обучение военным и прочие формы поддержки, но основное участие в миротворческих операциях возложено на Европу.

В то же время Трамп обещал, что за время своего президентства намерен положить конец всем войнам. Он также утверждал, что закончит конфликт на Украине за 24 часа в случае избрания.

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В России оценили действия Трампа

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков обратил внимание, что после вступления в должность лидеры часто меняют свой тон. Он добавил, что Россия наблюдает за ситуацией, анализирует ее и будет «делать выводы по конкретным словам и конкретным шагам».

Официальный представитель МИД России Мария Захарова между тем советовала Трампу не усаживать Россию за стол переговоров, а исправлять внешнеполитические ошибки, допущенные за последние годы администрацией Джо Байдена. «Мы и сами садились за стол переговоров. Только именно Вашингтон запретил [президенту Украины Владимиру] Зеленскому участвовать в переговорах с Россией, в том числе закрепив это законодательно», — напомнила дипломат.

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