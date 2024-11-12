Избранного президента США Дональда Трампа заинтересовал ряд пунктов предложенного украинским президентом Владимиром Зеленским «плана победы». Речь там, в частности, идет об украинских военных в Европе.
Как узнала газета Financial Times (FT) от источников, союзники Украины в Европе и США, в том числе высокопоставленные республиканцы, советовали составить «план победы» так, чтобы сотрудничество Украины и США продолжилось и в случае прихода Трампа к власти. Чтобы заинтересовать политика, в документ были включены два предложения.
Предполагается, что после окончания российско-украинского конфликта часть американских сил, базирующихся в Европе, заменят на украинских солдат. Вторая идея заключается в разделе украинских природных ресурсов с западными партнерами
По информации FT, идея двух пунктов плана описывается как «кто угодно, только не Китай». Зеленский представил свой план Трампу в сентябре на встрече в Нью-Йорке. Республиканец заинтересовался обоими пунктами.
Команда Трампа обсуждает новый план окончания украинского конфликта
The Wall Street Journal указывает, что переходная администрация Трампа планирует «заморозить текущую линию фронта», создать вдоль нее демилитаризованную зону, в то же время снабжая Киев оружием, если Украина откажется вступать в НАТО на 20 лет.
Источник из команды Трампа отметил, что США не посылают «американских мужчин и женщин поддерживать мир на Украине», и предложил заняться этим французам, полякам, англичанам и немцам. Также уточнялось, что Соединенные Штаты готовы предоставлять обучение военным и прочие формы поддержки, но основное участие в миротворческих операциях возложено на Европу.
В то же время Трамп обещал, что за время своего президентства намерен положить конец всем войнам. Он также утверждал, что закончит конфликт на Украине за 24 часа в случае избрания.
В России оценили действия Трампа
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков обратил внимание, что после вступления в должность лидеры часто меняют свой тон. Он добавил, что Россия наблюдает за ситуацией, анализирует ее и будет «делать выводы по конкретным словам и конкретным шагам».
Официальный представитель МИД России Мария Захарова между тем советовала Трампу не усаживать Россию за стол переговоров, а исправлять внешнеполитические ошибки, допущенные за последние годы администрацией Джо Байдена. «Мы и сами садились за стол переговоров. Только именно Вашингтон запретил [президенту Украины Владимиру] Зеленскому участвовать в переговорах с Россией, в том числе закрепив это законодательно», — напомнила дипломат.