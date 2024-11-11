Захарова посоветовала Трампу не усаживать Россию за стол переговоров

Захарова: Трампу следует не усаживать Россию за переговоры, а исправлять ошибки

Избранному президенту США Дональду Трампу следует не усаживать Россию за стол переговоров, а исправлять внешнеполитические ошибки, допущенные за последние годы администрацией Джо Байдена. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова телеканалу RTVI.

«Мы и сами садились за стол переговоров. Только именно Вашингтон запретил [президенту Украины Владимиру] Зеленскому участвовать в переговорах с Россией, в том числе закрепив это законодательно. Поэтому усаживать Россию не надо», — рассказала дипломат.

Захарова также резюмировала, что необходимо исправлять те ошибки, которые допустили «американские либеральные демократы».

Ранее пресс-секретарь России Дмитрий Песков заявил, что в графике российского лидера Владимира Путина пока нет планов ни на беседы, ни на встречи с избранным президентом США Дональдом Трампом. По его словам, президент России уже обозначил свои позиции и пока нечего добавить к данной теме.