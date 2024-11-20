В Британии допустили тайную сделку Трампа и Зеленского по ядерному оружию. На каких условиях его могут передать Киеву?

Express: Трамп может тайно заключить с Киевом сделку по передаче ядерного оружия

В Великобритании допустили, что одержавший победу в ноябрьских выборах президента США Дональд Трамп и украинский лидер Владимир Зеленский могут заключить сделку по ядерному оружию. Об условиях передачи оружия массового поражения Киеву сообщается в материале британского издания Express.

Фото: Andrii Nesterenko / Reuters

После получения ядерного оружия Зеленский может пригрозить «разбомбить Москву»

Победа Трампа на выборах на высший пост США в начале месяца вызвала ряд опасений на Украине относительно того, как она скажется на помощи Вашингтона Киеву. Несмотря на возникшее в Киеве беспокойство о том, что Трамп может вынудить Украину заключить мирное соглашение о прекращении огня, один эксперт допустил, что будущий американский лидер выберет другой подход.

Так, военный эксперт Николас Драммонд считает, что Трамп может предоставить Киеву ядерное оружие.

Сделка может быть заключена очень скрытно, и внезапно Украина станет очень сильной Николас Драммонд военный эксперт

После заключения тайного соглашения, добавил эксперт, Зеленский может заявить об обладании ядерным оружием и пригрозить России «разбомбить Москву» в случае нападения. Говоря о возможных условиях сделки, Драммонд подчеркнул, что Трамп может передать Украине ядерное оружие, если страна не присоединиться к НАТО.

«Это может быть козырем Трампа. С одной стороны, было бы безрассудно предоставить Украине ядерное оружие, а с другой стороны, это может восстановить баланс мира и сил в регионе», — выразил мнение Драммонд.

Трамп обещал усердно работать над урегулированием кризиса на Украине, но Киеву идея «быстрого решения» не понравилась

Ранее избранный президент США сообщил, что намерен усердно работать над завершением конфликта на Украине. Также в его фокусе находится ситуация на Ближнем Востоке. Трамп призвал положить конец этим кризисам.

Фото: Brian Snyder / Reuters

О своем намерении он также рассказал президенту России Владимиру Путину в ходе телефонного разговора после победы на выборах. В частности, республиканец заявил о заинтересованности в проведении новых бесед, в центре которых будет «скорейшее урегулирование войны на Украине».

План Трампа по урегулированию кризиса на Украине пока до конца неясен. По информации The Wall Street Journal, советники Трампа рекомендуют ему «заморозить текущую линию фронта» и создать вдоль нее демилитаризованную зону протяженностью 800 миль (около 1,3 тысячи километров). Также США должны добиться того, чтобы Киев отказался от идеи вступления в НАТО на ближайшие 20 лет в обмен на дальнейшее снабжение американским оружием.

В свою очередь, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков говорил, что данная публикация носит абстрактный характер, в ней обезличены все ключевые и важные моменты дипломатического урегулирования конфликта. «Это похоже на "план The Wall Street Journal" по Украине скорее», — заключил пресс-секретарь президента России.

Тем временем в Киеве считают, что идея Трампа «быстро решить» конфликт означает потери для Украины. Зеленский заявил, что верит в желание американского политика быстро закончить конфликт, «но это не значит, что так получится». До этого украинский лидер предостерег Трампа от того, что тот не сможет убедить Киев пойти на территориальные уступки для завершения конфликта на Украине.