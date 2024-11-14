В США считают, что Россия может пойти на три уступки Трампу по Украине. В чем они заключаются?

Экс-замгенсека НАТО Геттемюллер: РФ может сделать Дональду Трампу три уступки

Бывший заместитель генерального секретаря НАТО Роуз Геттемюллер считает, что Россия может сделать победившему на выборах президента США Дональду Трампу три уступки для урегулирования украинского кризиса.

В частности, она предложила использовать опыт Германии после Второй мировой войны, когда страна была разделена на две части, но «отделение Федеративной Республики Германия от ее восточных регионов не считалось постоянным». Также Геттемюллер предложила России допустить вступление Украины в НАТО, которое не будет «отложено на неопределенный срок». Кроме того, она призвала провести переговоры по вопросам стратегической ядерной стабильности.

Геттемюллер полагает, что Россия готова пойти на некоторые уступки, но только при условии, что они будут тщательно продуманными.

Роуз Геттемюллер Фото: Юрий Мартьянов / Коммерсантъ

На Западе призвали Украину к территориальным уступкам

Представители Запада, в свою очередь, призвали Украину пойти на территориальные уступки России. Так, американский миллиардер Дэвид Сакс заявил, что те, кто считают, что Украине не придется уступать России территории в ходе возможных переговоров по урегулированию конфликта, бредят. По его словам, чем дольше будет продолжаться конфликт, тем больше территорий потеряет Украина. В связи этим он призвал сесть за стол переговоров.

Газета The Washington Post также сообщила, что западные союзники все больше склоняются к началу мирных переговоров между Москвой и Киевом, предполагающим территориальные уступки Украины в пользу России. Бывшие и действующие западные дипломаты в беседе с изданием указали, что будущие переговоры предполагают «территории в обмен на безопасность Украины».

Трамп пообещал завершить конфликт на Украине

Американский политик после победы на президентских выборах в США заявил, что завершит все войны за время, отведенное ему у власти. Украинский кризис он и вовсе пообещал разрешить всего за 24 часа.

Я не собираюсь развязывать войны, я намерен их остановить Дональд Трамп президент США

По информации The Wall Street Journal (WSJ), команда Трампа планирует «заморозить текущую линию фронта» и создать вдоль нее демилитаризованную зону. При этом Киеву якобы будет предложено дальнейшее снабжение оружием, если он откажется от идеи вступления в НАТО на ближайшие 20 лет.

Бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что Россия победила в конфликте на Украине, и избранный президент США Дональд Трамп понимает это. Однако, отметил он, Трампу следует понимать, что его инициативы по урегулированию российско-украинского конфликта могут не привести к желаемому результату, поскольку в этом вопросе необходимо учитывать мнение Москвы.

Фото: Tom Brenner / Reuters

Треть украинцев согласились на территориальные уступки, Зеленский против

Результаты опроса Киевского международного института социологии (КМИС) показали, что треть украинцев согласны пойти на территориальные уступки России для урегулирования конфликта. Однако большинство украинцев (58 процентов респондентов) выступили против территориальных уступок. При этом доля готовых на уступки в восточных регионах Украины увеличилась с 33 до 40 процентов.

Президент Украины Владимир Зеленский, в свою очередь, заявил, что Трамп не сможет убедить Киев пойти на территориальные уступки для завершения конфликта на Украине.

Если Трамп в случае победы захочет завершить конфликт, заставив Украину уступить свои территории, то у него ничего не получится Владимир Зеленский президент Украины

Впрочем, в украинских политических кругах считают, что Зеленский, вероятнее всего, примет план Трампа по завершению конфликта, так как «не в том положении сейчас страна», чтобы возражать своему «главному партнеру», без поддержки которого не сможет продолжать боевые действия.