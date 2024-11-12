КМИС: 32 процента украинцев согласны пойти на территориальные уступки России

Треть украинцев согласны пойти на территориальные уступки России для урегулирования конфликта. Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии (КМИС).

По данным исследования, 32 процента опрошенных готовы на территориальные уступки России для скорейшего урегулирования конфликта. При этом КМИС отмечает, что начало вторжения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курскую область не привело к сокращению доли этой категории граждан.

Аналитики также подчеркивают, что большинство украинцев (58 процентов респондентов) выступили против территориальных уступок. Отмечается, что доля готовых на уступки в восточных регионах Украины увеличилась с 33 до 40 процентов.

В опросе приняли участие около 2000 граждан в возрасте старше 18 лет.

Ранее неназванный украинский чиновник в беседе с агентством Reuters заявил о желании Киева усилить переговорные позиции до инаугурации избранного президента США Дональда Трампа. Как отмечается, желание властей Украины возникло на фоне возможного снижения военной помощи со стороны Вашингтона.