Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:01, 12 ноября 2024Бывший СССР

На Украине заявили о желании усилить переговорные позиции до инаугурации Трампа

Reuters: Украина хочет усилить переговорные позиции до инаугурации Трампа
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)
СюжетПрезидентские выборы в США

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

На фоне возможного снижения военной помощи со стороны США Украина хочет усилить переговорные позиции до инаугурации Дональда Трампа в январе 2025 года. Об этом заявил в беседе с изданием Reuters неназванный украинский чиновник.

«Эта зима — критический момент. Я надеюсь, что конфликт подходит к концу. Прямо сейчас мы определим позиции обеих сторон на переговорах, исходные позиции», — приводятся в публикации слова собеседника издания.

Отмечается, что на усиление переговорных позиций также был направлен украинский «план победы», однако Киеву до сих пор не удалось реализовать ни один из пяти заявленных пунктов.

Ранее стало известно о беспокойстве Киева из-за победы Дональда Трампа на президентских выборах в США. По информации американской прессы, на Украине опасаются возможного снижения военной поддержки после инаугурации Трампа в январе 2025 года.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Главу района в Курской области уволили по требованию местных жителей. Переселенцы жаловались на безразличие чиновника

      В НАТО раскрыли причину нежелания вводить войска на Украину

      В России нашли виновного в коллапсе с яйцами

      В РПЦ нашли связь урбанизации с «педерастией»

      Стоянов ответил оскорбившемуся на шутку о коррупции российскому мэру

      Российские военные подбили немецкий танк Leopard в зоне СВО

      Майор МВД снял угон машины на видео и предотвратил его

      Юлия Ковальчук отпраздновала 42-летие в откровенном наряде

      Кандидат на пост главы дипломатии ЕС оценила ситуацию на фронте для Украины

      В Абхазии восстановили движение по одному из перекрытых мостов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше