На Украине заявили о желании усилить переговорные позиции до инаугурации Трампа

Reuters: Украина хочет усилить переговорные позиции до инаугурации Трампа

На фоне возможного снижения военной помощи со стороны США Украина хочет усилить переговорные позиции до инаугурации Дональда Трампа в январе 2025 года. Об этом заявил в беседе с изданием Reuters неназванный украинский чиновник.

«Эта зима — критический момент. Я надеюсь, что конфликт подходит к концу. Прямо сейчас мы определим позиции обеих сторон на переговорах, исходные позиции», — приводятся в публикации слова собеседника издания.

Отмечается, что на усиление переговорных позиций также был направлен украинский «план победы», однако Киеву до сих пор не удалось реализовать ни один из пяти заявленных пунктов.

Ранее стало известно о беспокойстве Киева из-за победы Дональда Трампа на президентских выборах в США. По информации американской прессы, на Украине опасаются возможного снижения военной поддержки после инаугурации Трампа в январе 2025 года.