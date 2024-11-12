В США заявили о необходимости для Украины уступить территории России

Миллиардер Сакс: считающие, что Киев не уступит России территории, бредят

Те, кто считает, что Украине не придется уступать России территории в ходе возможных переговоров по урегулированию конфликта, бредят. Такое мнение выразил американский миллиардер Дэвид Сакс в своем аккаунте в социальной сети Х.

«Те, кто еще больше разжигает украинский конфликт, все еще пытаются сделать вид, что сделка по урегулированию кризиса якобы не будет включать территориальных уступок Киева... Они действительно бредят», — отметил миллиардер.

Сакс добавил, что чем дольше будет продолжаться конфликт, тем «больше территорий потеряет Украина». По его словам, Киеву стоит сесть за стол переговоров об урегулировании как можно скорее, однако это «может стать концом аферы для многих».

8 ноября Сакс заявил, что украинский кризис является глупостью президента США Джо Байдена. Он также назвал конфликт «проблемой Европы, а не Америки».