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03:55, 8 декабря 2024Экономика

Минэконом получило деньги на взносы в международные организации

Минэконом получило 170 миллионов рублей на взносы в международные организации
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Министерство экономического развития России получило денежные средства на уплату взносов в международные организации. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации.

Отмечается, что ведомству выделены бюджетные ассигнования для финансирования расходов на уплату взносов в бюджеты международных организаций «по линии Минэконома за 2022–2024 годы в размере до 170 198,9 тысячи рублей».

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что капитализация фондового рынка России к концу 2030 года должна вырасти примерно в два раза и составить две трети ВВП. Власти страны продолжат укреплять рынок капитала и поддерживать выход компаний на IPO, пообещал российский лидер. .

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