Военный корреспондент Александр Коц заявил, что ему не жаль сирийские власти после свержения Башара Асада с поста президента и что он не будет «горевать по Сирии больше, чем по Изюму, Херсону или Киеву».
Он припомнил сирийским властям помощь от России в сопротивлении террористам, посчитав, что те не воспользовались ею, и намекнул, что они были недостаточно благодарны за российскую военную поддержку, а элиты страны от этого лишь богатели.
Коц заявил, что Россия спасла Сирию, но в Дамаске этим не воспользовались
Военкор вспомнил события гражданской войны в Сирии десятилетней давности. Он заявил, что Россия спасла Сирию в 2013 году, предотвратив усилиями дипломатии намерение США и тогдашнего президента Барака Обамы «накрыть ее ковровыми бомбардировками после химической провокации в Восточной Гуте», а в 2015 году снова пришла на помощь, когда «террористы были в пяти километрах от центра Дамаска».
Появившееся было уважение в глазах «садыков» откатилось назад пусть и не до брезгливости, но до вынужденного терпения неизбежного
Кроме того, Коц припомнил грубое обращение с российскими журналистами в 2012 году. По его словам, их «щемили» на пограничном контроле, изымали камеры и фотоаппараты и бюрократизировали работу, отправляя получать множество документов для деятельности, в то время как западных репортеров «едва ли не носили на руках, пытаясь продемонстрировать либеральность взглядов на фоне восстания в Дераа». «Это не мои личные обиды. В этом в том числе выражалось отношение к моей стране. Снисходительное, с закаченными глазами и брезгливо приподнятой верхней губой», — объяснил Коц.
Также он обвинил военные элиты страны в обогащении, в то время как «в магазинах исчезал хлеб, в розетках — электричество, а в сознании людей — надежда на лучшую жизнь, которая становилась все тяжелее и тяжелее».
По его мнению, эти элиты, «одержав победу чужими руками, продолжали бронзоветь, теряя совесть и страх перед Всевышним, размахивая кнутом и поедая пряники». Он увидел в этом главную причину быстрого падения режима Асада. «Ни у кого не было понимания, ради чего сопротивляться. И кому», — заключил военкор.
Коц предположил, что российские военные базы в Сирии ликвидируют
Также военкор посчитал, что «в новом сирийском раскладе вряд ли найдется место для российских баз в Тартусе и на Хмеймиме». При этом он не согласился со сравнением с выводом американских военных из Афганистана в 2021 году.
В отличие от США, мы не собирались построить в Сирии новый мир, не прививали сирийцам западные ценности и не насаживали демократию. Мы не пытались из них слепить что-то новое, работая как с элитами, так и с гражданским обществом. Не ставили своих президентов и членов правительства. Может, и зря…
Говоря о целях России в Сирии, Коц утверждает, что Москва никогда не брала на себя обязательств воевать за ближневосточную страну — только против террористических группировок. Он также заключил, что Сирию теперь захлестнет неминуемая резня.