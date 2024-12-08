«Мне не жаль». Военкор Коц высказался, что не будет горевать по Сирии после свержения Асада

Военкор Александр Коц заявил, что ему не жаль властей Сирии после ухода Асада

Военный корреспондент Александр Коц заявил, что ему не жаль сирийские власти после свержения Башара Асада с поста президента и что он не будет «горевать по Сирии больше, чем по Изюму, Херсону или Киеву».

Он припомнил сирийским властям помощь от России в сопротивлении террористам, посчитав, что те не воспользовались ею, и намекнул, что они были недостаточно благодарны за российскую военную поддержку, а элиты страны от этого лишь богатели.

Коц заявил, что Россия спасла Сирию, но в Дамаске этим не воспользовались

Военкор вспомнил события гражданской войны в Сирии десятилетней давности. Он заявил, что Россия спасла Сирию в 2013 году, предотвратив усилиями дипломатии намерение США и тогдашнего президента Барака Обамы «накрыть ее ковровыми бомбардировками после химической провокации в Восточной Гуте», а в 2015 году снова пришла на помощь, когда «террористы были в пяти километрах от центра Дамаска».

Появившееся было уважение в глазах «садыков» откатилось назад пусть и не до брезгливости, но до вынужденного терпения неизбежного Александр Коц военный корреспондент

Кроме того, Коц припомнил грубое обращение с российскими журналистами в 2012 году. По его словам, их «щемили» на пограничном контроле, изымали камеры и фотоаппараты и бюрократизировали работу, отправляя получать множество документов для деятельности, в то время как западных репортеров «едва ли не носили на руках, пытаясь продемонстрировать либеральность взглядов на фоне восстания в Дераа». «Это не мои личные обиды. В этом в том числе выражалось отношение к моей стране. Снисходительное, с закаченными глазами и брезгливо приподнятой верхней губой», — объяснил Коц.

Фото: Lehtikuva / Roni Rekomaa / Reuters

Также он обвинил военные элиты страны в обогащении, в то время как «в магазинах исчезал хлеб, в розетках — электричество, а в сознании людей — надежда на лучшую жизнь, которая становилась все тяжелее и тяжелее».

По его мнению, эти элиты, «одержав победу чужими руками, продолжали бронзоветь, теряя совесть и страх перед Всевышним, размахивая кнутом и поедая пряники». Он увидел в этом главную причину быстрого падения режима Асада. «Ни у кого не было понимания, ради чего сопротивляться. И кому», — заключил военкор.

Бронеавтомобили «Рысь» и «Тигр» во время военного парада на на российской авиабазе «Хмеймим» в Сирии Фото: Дмитрий Виноградов / РИА Новости

Коц предположил, что российские военные базы в Сирии ликвидируют

Также военкор посчитал, что «в новом сирийском раскладе вряд ли найдется место для российских баз в Тартусе и на Хмеймиме». При этом он не согласился со сравнением с выводом американских военных из Афганистана в 2021 году.

В отличие от США, мы не собирались построить в Сирии новый мир, не прививали сирийцам западные ценности и не насаживали демократию. Мы не пытались из них слепить что-то новое, работая как с элитами, так и с гражданским обществом. Не ставили своих президентов и членов правительства. Может, и зря… Александр Коц военный корреспондент

Говоря о целях России в Сирии, Коц утверждает, что Москва никогда не брала на себя обязательств воевать за ближневосточную страну — только против террористических группировок. Он также заключил, что Сирию теперь захлестнет неминуемая резня.