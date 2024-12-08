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16:25, 8 декабря 2024Россия

Российский военкор отказался горевать по Асаду

Военкор Коц заявил, что ему не жаль сирийские власти после ухода Асада
Антон Похиляк
Антон Похиляк (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Majid Asgaripour / WANA / AP

Военный корреспондент Александр Коц заявил, что ему не жаль сирийские власти после ухода Башара Асада с поста президента и что он не будет «горевать по Сирии больше, чем по Изюму, Херсону или Киеву». Соответствующая публикация появилась в его Telegram-канале.

Он посчитал, что сирийские власти не воспользовались помощью России в сопротивлении террористам, и намекнул, что те были недостаточно благодарны за российскую военную поддержку и после этого лишь богатели, в то время как «в магазинах исчезал хлеб, в розетках — электричество, а в сознании людей — надежда на лучшую жизнь».

Военкор также вспомнил, как в 2012 году российских журналистов жестко проверяли на погранконтроле при въезде Сирию и отправляли получать множество документов для работы, в то время как западных репортеров «едва ли не носили на руках, пытаясь продемонстрировать либеральность взглядов на фоне восстания в Дераа».

«Все эти годы я смотрел, как столичный лоск постепенно покрывался слоем замшелости. Как в прокуренных кабинетах с пожелтевшими портретами Асадов становилось душно от растущего количества генеральских звезд на погонах. (…) Они, обитатели, одержав победу чужими руками, продолжали бронзоветь, теряя совесть и страх перед Всевышним. Размахивая кнутом и поедая пряники. В этом и есть, наверно, главная причина такого быстрого падения. Ни у кого не было понимания, ради чего сопротивляться. И кому», — высказался Коц.

Он также предрек сворачивание российских баз в Тартусе и Хмеймиме, а также то, что Сирию захлестнет «неминуемая резня».

Ранее МИД России подтвердил, что Асад сложил президентские полномочия и покинул Сирию. Министерство указало, что Асад «принял решение оставить президентский пост» после переговоров с «рядом участников вооруженного конфликта» в стране, а также «дал указание осуществить передачу власти мирным путем».

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