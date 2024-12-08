Российский военкор отказался горевать по Асаду

Военкор Коц заявил, что ему не жаль сирийские власти после ухода Асада

Военный корреспондент Александр Коц заявил, что ему не жаль сирийские власти после ухода Башара Асада с поста президента и что он не будет «горевать по Сирии больше, чем по Изюму, Херсону или Киеву». Соответствующая публикация появилась в его Telegram-канале.

Он посчитал, что сирийские власти не воспользовались помощью России в сопротивлении террористам, и намекнул, что те были недостаточно благодарны за российскую военную поддержку и после этого лишь богатели, в то время как «в магазинах исчезал хлеб, в розетках — электричество, а в сознании людей — надежда на лучшую жизнь».

Военкор также вспомнил, как в 2012 году российских журналистов жестко проверяли на погранконтроле при въезде Сирию и отправляли получать множество документов для работы, в то время как западных репортеров «едва ли не носили на руках, пытаясь продемонстрировать либеральность взглядов на фоне восстания в Дераа».

«Все эти годы я смотрел, как столичный лоск постепенно покрывался слоем замшелости. Как в прокуренных кабинетах с пожелтевшими портретами Асадов становилось душно от растущего количества генеральских звезд на погонах. (…) Они, обитатели, одержав победу чужими руками, продолжали бронзоветь, теряя совесть и страх перед Всевышним. Размахивая кнутом и поедая пряники. В этом и есть, наверно, главная причина такого быстрого падения. Ни у кого не было понимания, ради чего сопротивляться. И кому», — высказался Коц.

Он также предрек сворачивание российских баз в Тартусе и Хмеймиме, а также то, что Сирию захлестнет «неминуемая резня».

Ранее МИД России подтвердил, что Асад сложил президентские полномочия и покинул Сирию. Министерство указало, что Асад «принял решение оставить президентский пост» после переговоров с «рядом участников вооруженного конфликта» в стране, а также «дал указание осуществить передачу власти мирным путем».