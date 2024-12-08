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17:00, 8 декабря 2024Экономика

Мощное землетрясение произошло рядом с российским регионом

Землетрясение магнитудой 6,1 произошло у побережья Северных Курил
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Thomas Peter / Reuters

Мощное землетрясение произошло у побережья Северных Курил. Об этом сообщила начальник сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елена Семенова, передает РИА Новости.

Подземные толчки магнитудой 6,1 рядом с российским регионом зафиксировали в воскресенье, 8 декабря, в 21:24 по местному времени (13:24 мск). Эпицентр находился в Охотском море, в 86 километрах на северо-запад от курильского острова Матуа. Очаг землетрясения залегал на глубине 291 километр, уточнила специалистка.

Семенова уточнила, что подземные толчки ощутили жители Северо-Курильска на острове Парамушир — сила колебаний там не превышала трех баллов, отметили эксперты местного гидрометеопоста.

Ранее 8 декабря землетрясение магнитудой 4,8 зафиксировали на Камчатке. По данным Камчатского филиала ФГБУН Федерального Исследовательского центра «Единая геофизическая служба РАН», очаг землетрясения находился на глубине 23 километров, в 113 километрах от Петропавловска-Камчатского.

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