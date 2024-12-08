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05:32, 8 декабря 2024Россия

На Камчатке зафиксировали землетрясение

На Камчатке зафиксировали землетрясение магнитудой 4,8
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: РИА Новости

На Камчатке зафиксировали землетрясение магнитудой 4,8. Об этом сообщили в Камчатском филиале ФГБУН Федерального Исследовательского центра «Единая геофизическая служба РАН».

По данным ведомства, очаг землетрясения находился на глубине 23 километров, в 113 километров от Петропавловска-Камчатского. Информация о разрушениях и пострадавших неизвестна, угроза цунами не объявлялась.

В октябре сообщалось, что несколько десятков населенных пунктов и 14 городов России находятся под угрозой цунами на территории трех регионов Дальнего Востока.

До этого около Камчатки произошло землетрясение магнитудой 6,1. Пострадавших не было, угроза цунами не объявлялась.

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