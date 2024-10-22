Более десяти городов России предупредили о мощном цунами

МЧС: 14 городов РФ на Дальнем Востоке находятся под угрозой мощных цунами

Несколько десятков населенных пунктов и 14 городов России находятся под угрозой цунами на территории трех регионов Дальнего Востока. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС России.

Специалисты предупредили, что мощные волны способны обрушиться на побережье городов со скоростью до тысячи километров в час. Именно они являются поражающим фактором при цунами. В МЧС отметили, что за первой волной обычно следует ряд повторных, более мощных волн.

«Воздействию цунами в России подвержены участки берегов Камчатки, Курильских островов, острова Сахалин и Приморья. Под их угрозой находятся территории 14 городов и нескольких десятков населенных пунктов», — заявило ведомство.

Ранее около Камчатки произошло землетрясение магнитудой 6,1. Пострадавших не было, угроза цунами не объявлялась.