Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
06:17, 22 октября 2024Экономика

Более десяти городов России предупредили о мощном цунами

МЧС: 14 городов РФ на Дальнем Востоке находятся под угрозой мощных цунами

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Несколько десятков населенных пунктов и 14 городов России находятся под угрозой цунами на территории трех регионов Дальнего Востока. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС России.

Специалисты предупредили, что мощные волны способны обрушиться на побережье городов со скоростью до тысячи километров в час. Именно они являются поражающим фактором при цунами. В МЧС отметили, что за первой волной обычно следует ряд повторных, более мощных волн.

«Воздействию цунами в России подвержены участки берегов Камчатки, Курильских островов, острова Сахалин и Приморья. Под их угрозой находятся территории 14 городов и нескольких десятков населенных пунктов», — заявило ведомство.

Ранее около Камчатки произошло землетрясение магнитудой 6,1. Пострадавших не было, угроза цунами не объявлялась.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      «Я был честен с Путиным». Президент Сербии объяснил причину отказа посетить саммит БРИКС в Казани

      Отрезавшая мужу пенис 20 лет назад женщина объяснила свой поступок

      Раскрыт механизм эффективного лечения печени

      Россиян предупредили об опасности изделий из эпоксидной смолы

      Врач предупредил о вреде помидоров

      В Брянской области сообщили о шестой атаке беспилотников за ночь

      Раскрыта личность находившегося на борту сбитого в Судане Ил-76 россиянина

      Более десяти городов России предупредили о мощном цунами

      Поднявшую мятеж бригаду ВСУ перевели из-под Курахово в Сумы

      Названы минимальные баллы ЕГЭ для поступления в педвузы

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше