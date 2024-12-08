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15:45, 8 декабря 2024Экономика

Москвичи пожаловались на жуткую вонь в доме из-за десятков кошек

Shot: жители дома в Москве пожаловались на вонь из-за более 80 кошек в квартире
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Silas Stein / dpa / Globallookpress.com

Жители одного из домов на севере Москвы пожаловались на жуткую вонь из-за более 80 кошек, которых развела хозяйка одной из квартир. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Соседи утверждают, что женщина не проживает в этой квартире постоянно, а только изредка заходит туда по вечерам с целью накормить своих многочисленных питомцев. В итоге неприятный запах разносится по всему межквартирному холлу, из-за чего страдают местные жители.

Находиться вблизи такой квартиры опасно для здоровья. В ходе прокурорской проверки выяснилось, что норма концентрации аммиака в воздухе в межквартирном холле превышена в 27,5 раза. Сотрудники правоохранительных органов, как уточняется, уже направили в суд иск к хозяйке квартиры о запрете содержания десятков питомцев. В свою очередь, соседи призывают хозяйку квартиры вызвать зоозащитников и пристроить животных в приюты.

Ранее схожий инцидент произошел в одном из домов Приморского края. Там местная жительница развела в своей квартире более 65 кошек. При этом условия для проживания столь большого числа домашних животных оставляли желать лучшего. Кошек содержали в антисанитарных условиях и не обеспечивали им должного ухода.

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