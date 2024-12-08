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13:35, 8 декабря 2024Бывший СССР

На митингах в Грузии запретят одно действие

В Грузии запретят закрывать лица масками и другой одеждой на митингах
Алина Черненко

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

На митингах в Грузии запретят закрывать лица масками и другими элементами одежды. Об этом заявил премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе, его слова приводит ТАСС.

По данным источника, закон о запрете этого действия примет грузинский парламент. Кобахидзе пояснил, что таким образом удастся предотвратить насилие во время проведения собраний.

7 декабря сторонники грузинской оппозиции возобновили протесты в Тбилиси. Они начали шествие у здания Тбилисского государственного университета и прошли до парламента Грузии.

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