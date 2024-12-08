На митингах в Грузии запретят одно действие

В Грузии запретят закрывать лица масками и другой одеждой на митингах

На митингах в Грузии запретят закрывать лица масками и другими элементами одежды. Об этом заявил премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе, его слова приводит ТАСС.

По данным источника, закон о запрете этого действия примет грузинский парламент. Кобахидзе пояснил, что таким образом удастся предотвратить насилие во время проведения собраний.

7 декабря сторонники грузинской оппозиции возобновили протесты в Тбилиси. Они начали шествие у здания Тбилисского государственного университета и прошли до парламента Грузии.

