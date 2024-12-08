Боуз: на открытии Нотр-Дама Зеленский был единственным без делового костюма

На церемонии открытия отремонтированного собора Нотр-Дам в Париже президент Украины Владимир Зеленский был единственным политиком без делового костюма. Внимание на это обратил западный журналист Чей Боуз в сети Х.

«Лишь только один мировой лидер (диктатор) посчитал, что носить костюм и галстук на открытии одного из самых важных христианских храмов было непостижимым для него», — написал журналист.

На видео Зеленский одет в серую кофту и темно-зеленую куртку, тогда как на всех остальных политиках деловые костюмы.

Ранее издание New York Post заметило, что избранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп во время встречи в Париже по случаю открытия собора Парижской Богоматери вел себя безразлично по отношению к Зеленскому.