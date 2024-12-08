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11:32, 8 декабря 2024Россия

Не менее семи россиян захотели зарегистрировать товарный знак «Орешник»

В Роспатент поступило не менее 7 заявок на регистрацию товарного знака «Орешник»
Алина Черненко

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

В Роспатент поступило не менее семи заявок от россиян на регистрацию товарного знака, в котором есть слово «Орешник». Об этом пишет РИА Новости.

Согласно данным из базы ведомства, первую заявку подал 22 ноября Максим Гончарук, который захотел зарегистрировать под этим названием алкогольную продукцию. Еще две заявки поступили в Роспатент 23 ноября — компания «Новые технологии» решила выпускать химические продукты, детали для станков и холодное оружие, а объединение «Золотой Бренд» — присвоить себе товарный знак «Орешник. Oreshnik».

26 ноября Марина Махно отправила заявку на регистрацию товарного знака «Крепкий Орешник», под которым она планирует производить красители и другую промышленную продукцию, а 28 ноября Эльмира Саргсян захотела получить права на «Могучий Орешник» и продавать алкогольную и безалкогольную продукцию. В этот же день подала документы на регистрацию знака «Орешник» компания «Беверли».

Как пишет источник, последняя заявка в Роспатент поступила 29 ноября. Антон Умников думает продавать пищевые ароматизаторы и корм для животных под брендом «Крепкий Орешник».

В ноябре компания из Санкт-Петербурга решила запатентовать водку «Трамповка». Фирма подала заявку на регистрацию торговой марки в уполномоченные органы.

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