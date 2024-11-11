В России назвали водку в честь американского президента

Компания из Санкт-Петербурга подала заявку на регистрацию водки «Трамповка»

Компания из Санкт-Петербурга решила запатентовать водку «Трамповка». Фирма подала заявку на регистрацию торговой марки в уполномоченные органы, сообщает РИА Новости.

Пока конкретных данных о выпуске на российский рынок и продаже нового алкогольного напитка, названного в честь недавно переизбранного американского производства нет. Однако, согласно имеющимся сведениям, на этикетке будет изображен силуэт президента США Дональда Трампа с гармонью в руках

Выборы главы государства в Америке прошли 5 ноября. После поражения в предыдущих выборах 2020 года победил Трамп. Бизнесмен уже сформировал комитет по церемонии инаугурации — его возглавят давние друзья и сторонники республиканца инвестор Стив Уиткофф и сенатор Келли Лоффлер

В середине октября заявку в Роспатент на бренд «Я русский» подал исполнитель Ярослав Дронов, выступающий под псевдонимом Shaman. По данным агентства «Москва», в случае одобрения заявления поп-исполнителя под торговой маркой смогут производить алкогольную продукцию, включая водку, медовуху, сидры, соджу, виски, ром и джин, а также шампуни, гели для волос и ряд других товарных наименований. Сам Дронов объяснил решение защитой своей репутацией, чтобы название песни «Я русский» «не присвоили предприниматели и компании».

Позднее стало известно, что депутат Костромской областной думы Владимир Михайлов подал заявление в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (Роспатент) на регистрацию товарного знака «Я русский». Конкурент в борьбе за бренд заявил, что стремится сделать бренд общедоступным, и чтобы на этом товарном знаке никто не зарабатывал.