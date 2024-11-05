У SHAMAN появился неожиданный конкурент в борьбе за бренд «Я русский»

Депутат Костромской думы Михайлов подал заявку на регистрацию бренда «Я русский»

Депутат Костромской областной думы Владимир Михайлов подал заявление в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (Роспатент) на регистрацию товарного знака «Я русский». О появлении у певца SHAMAN серьезного конкурента в борьбе за бренд сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление пресс-службы депутата.

Представители Михайлова объяснили его решение стремлением сделать вышеуказанный бренд общедоступным. Депутат хочет, чтобы на этом товарном знаке никто не зарабатывал, включая певца Ярослава Дронова, выступающего на сцене под творческим псевдонимом SHAMAN.

О подаче заявки в Роспатент Дроновым стало известно в середине октября 2024 года. Агентство «Москва» со ссылкой на документы утверждало, что в случае одобрения заявления поп-исполнителя под брендом «Я русский» смогут производить алкогольную продукцию, включая водку, медовуху, сидры, соджу, виски, ром и джин, а также шампуни, гели для волос и ряд других товарных наименований.

В то же время в пресс-службе артиста заявили, что главной целью Дронова было защитить собственную репутацию. Певец не хочет, чтобы предприниматели и компании присвоили себе название песни «Я русский» и стали выпускать продукцию под этим брендом «в выгодных для себя целях, против него». «Я просто хочу иметь возможность защитить свои права. Только и всего», — пояснил Дронов.

В свою очередь, представители общественного движения «Ветераны России» призвали Роспатент отклонить заявку поп-исполнителя. В организации считают, что одобрение стремления артиста закрепить за собой бренд «Я русский» может привести к коммерциализации основных для национальной идентичности понятий.

Впрочем, пока подобные призывы общественников не привели к какому-либо результату. В начале ноября Telegram-канал Shot со ссылкой на источники сообщил, что певец продвинулся в вопросе регистрации этого товарного знака. Уточнялось, что сотрудники Роспатента к тому моменту завершили первый этап рассмотрения заявки артиста. До вынесения окончательного решения осталось провести экспертизу заявленного обозначения — товарных категорий.