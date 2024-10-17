Певцу Shaman призвали отказать в регистрации товарного знака «Я русский»

«Ветераны России»: товарный знак «Я русский» противоречит сути патриотизма

Общественное движение «Ветераны России» призвало Федеральную службу по интеллектуальной собственности (Роспатент) отказать в регистрации товарного знака «Я русский» артисту Shaman (Ярославу Дронову). Об этом со ссылкой на соответствующее письмо этой организации сообщает РИА Новости.

«Ветераны России» полагают, что если в России зарегистрируют товарный знак с подобным названием, то это чревато коммерциализацией основных для национальной идентичности понятий. Кроме того, эксплуатацию понятия «Я русский» в целях извлечения прибыли сочли противоречащей «глубинной сущности патриотизма и духовным ценностям русского народа».

Ранее певец Shaman захотел зарегистрировать бренд «Я русский» и получить возможность продавать под ним водку, медовуху, сидры, соджу, виски, ром и джин. Кроме того, речь идет о таких товарах, как шампуни, пены для ванн, мыло, ароматизаторы воздуха, гели для волос, зубные порошки, ладан, пемза, помада, блестки для ногтей и игрушки для взрослых (в том числе секс-куклы).

Позже Дронов подтвердил желание зарегистрировать данный товарный знак, но обосновал этот поступок стремлением защитить свою деловую репутацию. По его словам, производители нередко предлагают ему выпускать продукцию под этим брендом, а для того, чтобы разрешать или не разрешать это делать, необходима регистрация товарной марки.