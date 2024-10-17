Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
11:10, 17 октября 2024Экономика

Певцу Shaman призвали отказать в регистрации товарного знака «Я русский»

«Ветераны России»: товарный знак «Я русский» противоречит сути патриотизма
SHAMAN

SHAMAN. Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Общественное движение «Ветераны России» призвало Федеральную службу по интеллектуальной собственности (Роспатент) отказать в регистрации товарного знака «Я русский» артисту Shaman (Ярославу Дронову). Об этом со ссылкой на соответствующее письмо этой организации сообщает РИА Новости.

«Ветераны России» полагают, что если в России зарегистрируют товарный знак с подобным названием, то это чревато коммерциализацией основных для национальной идентичности понятий. Кроме того, эксплуатацию понятия «Я русский» в целях извлечения прибыли сочли противоречащей «глубинной сущности патриотизма и духовным ценностям русского народа».

Ранее певец Shaman захотел зарегистрировать бренд «Я русский» и получить возможность продавать под ним водку, медовуху, сидры, соджу, виски, ром и джин. Кроме того, речь идет о таких товарах, как шампуни, пены для ванн, мыло, ароматизаторы воздуха, гели для волос, зубные порошки, ладан, пемза, помада, блестки для ногтей и игрушки для взрослых (в том числе секс-куклы).

Позже Дронов подтвердил желание зарегистрировать данный товарный знак, но обосновал этот поступок стремлением защитить свою деловую репутацию. По его словам, производители нередко предлагают ему выпускать продукцию под этим брендом, а для того, чтобы разрешать или не разрешать это делать, необходима регистрация товарной марки.

Что думаешь? Оцени!
      Кирилл Луцюк
      Обсудить
      Последние новости

      Отбывающий пожизненное экс-сенатор Арашуков извинился перед Кадыровым и взмолился о помощи

      Определен механизм болезни Альцгеймера после травмы

      В России чиновник заступился за давшего подзатыльник ребенку учителя и осудил родителей

      Орбан заявил о проигрывающем на Украине Западе

      В России разработали законопроект о сохранении рабочих мест за призывниками

      Боец СВО неделю пролежал под завалами, отрезал себе ногу и рассказал о встрече с богом

      Появились подробности в деле обвиненного в изнасиловании Мбаппе

      В России молодой врач записывал оскорбительные видео о пациентах и поплатился

      Люди в масках и с топорами разнесли российский цех по производству деталей для вертолетов. Что об этом известно?

      Президент Литвы прокомментировал план победы Зеленского

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше