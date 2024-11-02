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16:39, 2 ноября 2024Экономика

SHAMAN продвинулся в вопросе регистрации бренда «Я русский»

Shot: Роспатент завершил первый этап экспертизы заявки певца SHAMAN
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Shatokhina Natalia / News.ru / Globallookpress.com

Сотрудники Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) завершили первый этап экспертизы заявки певца SHAMAN (Ярослава Дронова) на регистрацию товарного знака «Я русский». Об этом сообщает Telegram-канал Shot со ссылкой на источники.

Как уточняется, речь идет о завершении формального этапа экспертизы вышеуказанной заявки. На заключительной стадии сотрудники ведомства проведут экспертизу заявленного обозначения — товарных категорий. Таким образом, поп-исполнителю остался всего один этап до вынесения итогового решения по своей заявке.

Ранее сообщалось, что в случае одобрения заявки SHAMAN сможет выпускать под брендом «Я русский» различные виды алкогольной продукции, включая водку, медовуху, сидры, соджу, виски, ром и джин, а также шампуни, гели для волос и ряд других товарных наименований.

При этом в пресс-службе артиста пояснили, что в случае одобрения заявки Роспатентом SHAMAN вряд ли приступит к выпуску заявленной выше продукции в ближайшей перспективе. Главной причиной подачи заявки стала защита репутации певца. По словам артиста, ряд предпринимателей хотели производить под таким названием различную продукцию «в выгодных для себя целях, против него». «Я просто хочу иметь возможность защитить свои права. Только и всего», — утверждал Дронов.

В то же время заявка певца о регистрации товарного знака «Я русский» вызвала недовольство представителей общественного движения «Ветераны России». Те призвали Роспатент ответить отказом на стремление артиста закрепить за собой этот бренд. В организации считают, что одобрение заявки чревато коммерциализацией основных для национальной идентичности понятий. Это, по их мнению, будет противоречить «глубинной сущности патриотизма и духовным ценностям русского народа».

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