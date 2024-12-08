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15:49, 8 декабря 2024Мир

Новая глава евродипломатии поддержала победу боевиков в Сирии

Глава дипломатии ЕС Каллас поддержала победу боевиков в Сирии
Максим Габриелян (редактор отдела «Мир»)

Фото: Mahmoud Hasano / Reuters

Новый верховный представитель Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас поддержала победу боевиков в Сирии. Об этом сообщает агентство Reuters.

«Конец диктатуры [президента Сирии Башара] Асада — это позитивное и долгожданное событие (...) Наш приоритет — обеспечение безопасности в регионе. Я буду работать со всеми конструктивными партнерами в Сирии и в регионе», — сказала глава евродипломатии.

При этом Каллас добавила, что произошедшее якобы является свидетельством «слабости» России и Ирана в регионе.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон обрадовался победе террористов в Сирии, назвав власть Асада варварской. При этом французский лидер добавил, что Франция привержена обеспечению региональной безопасности на Ближнем Востоке.

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