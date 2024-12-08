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15:37, 8 декабря 2024Мир

Макрон обрадовался победе террористов в Сирии и назвал власть Асада варварской

Президент Франции Макрон приветствовал приход к власти в Сирии террористов
Максим Габриелян (редактор отдела «Мир»)

Фото: Sarah Meyssonnier / Pool / Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон обрадовался победе террористов в Сирии, назвав власть Башара Асада варварской. Соответствующая публикация появилась в его аккаунте в социальной сети X.

«Варварское государство пало. Наконец-то. Я отдаю должное сирийскому народу, его мужеству, его терпению. В этот момент неопределенности я посылаю им свои пожелания мира, свободы и единства», — написал французский лидер.

Макрон добавил, что Франция привержена обеспечению региональной безопасности на Ближнем Востоке.

Ранее сирийских террористов с захватом столицы Сирии Дамаска официально поздравило афганское исламистское движение «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация). Представители талибов назвали президента Асада тираном, заявив, что произошедшее является его «падением».

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