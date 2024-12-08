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14:31, 8 декабря 2024Мир

«Талибан» поздравил сирийских террористов с захватом Дамаска

«Талибан» официально поздравил сирийских террористов с захватом Дамаска
Максим Габриелян (редактор отдела «Мир»)

Фото: Emrah Gurel / AP

Афганское исламистское движение «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация) официально поздравило сирийских террористов с захватом столицы Сирии Дамаска. Соответствующая новость опубликована в социальных сетях Исламского эмирата Афганистана.

В частности, представители талибов назвали президента Сирии Башара Асада «тираном», заявив, что произошедшее является его «падением». Кроме того, власти Афганистана выразили «искренние поздравления», добавив, что приход к власти террористов является «благословлением всех мусульман».

Ранее стало известно, что президент Сирии Башар Асад покинул страну в неизвестном направлении. Неназванные высокопоставленные офицеры сирийской армии рассказали, что он сел в самолет и вылетел из Дамаска. Предполагается, что он мог направляться в Москву.

При этом уточняется, что сирийские террористы уже начали бои с курдскими ополчениями на севере страны, которые в последние недели выступали фактическими союзниками в боевых действиях.

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