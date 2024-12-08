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14:12, 8 декабря 2024Мир

Захватившие Дамаск террористы начали бои с курдами

Times of Israel: сирийские террористы начали бои с курдами на севере страны
Максим Габриелян (редактор отдела «Мир»)

Фото: Hussein Malla / AP

Сирийские террористы, захватившие Дамаск, начали бои с курдами возле города Манбидж в северной части страны. Об этом сообщает газета The Times of Israel.

«Сирийские повстанцы заявляют, что начали наступление на возглавляемые курдами силы в городе Манбидж на севере Сирии», — отмечается в материале издания.

При этом авторы подчеркивают, что в последние недели террористические группировки и курдские ополченцы фактически являлись ситуативными союзниками, так как выступали за свержение президента Сирии Башара Асада. По их словам, временное сотрудничество быстро прекратилось и между сторонами вновь вспыхнул конфликт.

Ранее заместитель помощника главы Пентагона по Ближнему Востоку Дэниел Шапиро заявил, что США оставят свои войска и сохранят военное присутствие на востоке Сирии, где располагаются многочисленные группировки курдского ополчения. По его словам, целью данной меры является борьба с терроризмом, и события в остальной части страны никак не сказываются на приоритетах Вашингтона.

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