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12:20, 8 декабря 2024Мир

В Пентагоне рассказали о будущем войск США в Сирии

Представитель Пентагона Шапиро: США оставят свои войска на востоке Сирии
Максим Габриелян (редактор отдела «Мир»)

Фото: Alexander Drago / Reuters

США оставят свои войска и сохранят военное присутствие на востоке Сирии, где располагаются многочисленные группировки курдского ополчения. Об этом заявил заместитель помощника главы Пентагона по Ближнему Востоку Дэниел Шапиро, передает агентство Reuters.

«Мы продолжим принимать необходимые меры для защиты наших сил, наших партнеров и предотвращения возрождения террористических сил в Восточной Сирии», — рассказал представитель оборонного ведомства.

Шапиро подчеркнул, что нахождение американских военных в Сирии не имеет никакого отношения к другим аспектам конфликта. Он также добавил, что Вашингтон находится в контакте с региональными партнерами по ситуации в Арабской Республике.

Ранее захватившие сирийское гостелевидение боевики заявили о свержении президента Сирии Башара Асада. Они добавили, что контролируют Дамаск, и призвали своих сторонников не устраивать погромы.

Также утром 8 декабря агентство Reuters со ссылкой на двух высокопоставленных офицеров сирийской армии заявило, что Асад сел в самолет и вылетел из Дамаска в неизвестном направлении.

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