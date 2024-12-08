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00:37, 8 декабря 2024Мир

Пентагон подтвердил выделение нового пакета военной помощи Украине

Пентагон подтвердил выделение пакета военной помощи Киеву на $988 миллионов
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Jason Reed / Reuters

Пентагон подтвердил выделение нового пакета военной помощи Украине на 988 миллионов долларов. Об этом сообщает РИА Новости.

«Сегодня министерство обороны объявило о значительном новом пакете помощи в области безопасности», — сообщили в ведомстве. Средства будут выделены в рамках программы по закупке новых вооружений, а не их списания со складов армии Соединенных Штатов.

В Пентагоне сообщили, что новый пакет военной поддержки включает боеприпасы для РЗСО HIMARS, беспилотные летательные аппараты, а также оборудование и запчасти для ремонта и обслуживания артиллерии, танков и бронетехники.

Ранее замминистра финансов Польши Павел Карбовник заявил, что Евросоюз гарантирует передачу Киеву займа в размере 50 миллиардов долларов, погашать который предполагается за счет доходов от замороженных российских активов. Даже в том случае, если США после вступления в должность президента Дональда Трампа откажутся от участия в кредитовании.

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