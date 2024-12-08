Подполье сообщило об ударах в сторону теплоэлектростанции в подконтрольной Киеву части ДНР

Подпольщик Лебедев: ВС РФ нанесли два удара в сторону ТЭС в Краматорском районе

Вооруженные силы России нанесли удары в сторону теплоэлектростанции (ТЭС), расположенной в поселке Николаевка вблизи города Славянска Краматорского района, на подконтрольной Украине части Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

По его словам, первый удар произошел в 22:40, второй спустя пять минут. Подпольщик также заявил, что в зданиях на территории станции находилось около 50-70 военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее Лебедев рассказал, что российские войска нанесли удар по складу ВСУ в Сумской области. По его словам, там складировали беспилотные летательные аппараты (БПЛА).

