Полиция начала проверку инцидента со сломанным носом учителя в российской школе

Полиция начала проверку инцидента со сломанным носом учителя в Ковернино

Полиция начала проверку по факту инцидента, во время которого ученик на уроке в школе поселка Ковернино сломал нос учителю. Об этом сообщается в Telegram-канале ГУ МВД России по Нижегородской области.

Уточняется, что 5 декабря сотрудник образовательного учреждения сообщил в полицию о подростке 2009 года рождения, который на занятии нецензурно выражался и нанес учителю телесные повреждения.

По факту инцидента стражи правопорядка возбудили административное дело. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством.

Ранее сообщалось, что пострадавшего педагога госпитализировали, у него также диагностировали сотрясение мозга.