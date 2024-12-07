Российский школьник сломал нос учителю во время урока

В Ковернино девятиклассник сломал нос учителю английского языка во время урока

В селе Ковернино во время урока английского языка девятиклассник сломал нос учителю. Об этом сообщила Трудовая инспекция Нижегородской области на своем сайте.

Отмечается, что инцидент произошел 5 декабря. Причина конфликта между российским школьником и учителем неизвестна. Пострадавшего госпитализировали, у него диагностировали сотрясение мозга и закрытый перелом носа.

«Гострудинспекция в Нижегородской области выясняет обстоятельства и причины происшедшего несчастного случая, начато расследование», — говорится в сообщении.

Ранее в школе №144 Нижнего Новгорода школьник избил учителя истории. У педагога диагностировали сотрясение мозга, также на лице пострадавшего появились ссадины.