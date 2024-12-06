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15:24, 6 декабря 2024Россия

В России ребенок избил учителя до сотрясения мозга

В Нижнем Новгороде ребенок избил учителя истории до сотрясения мозга
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В школе №144 Нижнего Новгорода ребенок избил учителя до сотрясения мозга. Об этом сообщил Telegram-канал Ni Mash.

По его данным, пострадал учитель истории. Помимо сотрясения, из-за нападения ребенка у него появились ссадины на лице. Драка, предварительно, началась на уроке. Преподаватель сам обратился к врачам.

О причинах конфликта информации пока нет. Гострудинспекция начала проверку. Других подробностей о ситуации не сообщается.

Ранее московский девятиклассник избил учителя химии за сделанное замечание и сломал ему нос. По утверждению 28-летнего преподавателя, между ним и 15-летним учеником произошел конфликт. После того как учитель сделал школьнику замечание, он разозлился и набросился на педагога.

ЖЗЛ
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