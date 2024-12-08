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20:17, 8 декабря 2024Бывший СССР

Посольство США предупредило о повышенной угрозе ударов по Украине

Посольство США предупредило о повышенной угрозе воздушных ударов по Украине
Максим Габриелян (редактор отдела «Мир»)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Посольство США в Киеве в срочном порядке предупредило о повышенной угрозе воздушных ударов по Украине. Соответствующее заявление опубликовано на сайте американской дипломатической миссии.

«В связи с возросшими угрозами (...) ракет и беспилотников, нацеленных на критически важную гражданскую инфраструктуру Украины, посольство США в Киеве призывает граждан США проявлять повышенную осторожность», — отмечается в сообщении.

Кроме того, в посольстве призвали американских граждан следить за оповещениями, а также строго соблюдать комендантский час и соответствующие инструкции по безопасности.

Ранее избранный президент США Дональд Трамп заявил, что Украине не стоит ожидать помощи в нынешних объемах при новой администрации президента США, которая приступит к работе 20 января следующего года. При этом он подчеркнул, что не может полностью гарантировать окончание конфликта на Украине. Однако он указал, что сделает для окончания боевых действий все, что в его силах.

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