Посольство США предупредило о повышенной угрозе ударов по Украине

Посольство США предупредило о повышенной угрозе воздушных ударов по Украине

Посольство США в Киеве в срочном порядке предупредило о повышенной угрозе воздушных ударов по Украине. Соответствующее заявление опубликовано на сайте американской дипломатической миссии.

«В связи с возросшими угрозами (...) ракет и беспилотников, нацеленных на критически важную гражданскую инфраструктуру Украины, посольство США в Киеве призывает граждан США проявлять повышенную осторожность», — отмечается в сообщении.

Кроме того, в посольстве призвали американских граждан следить за оповещениями, а также строго соблюдать комендантский час и соответствующие инструкции по безопасности.

Ранее избранный президент США Дональд Трамп заявил, что Украине не стоит ожидать помощи в нынешних объемах при новой администрации президента США, которая приступит к работе 20 января следующего года. При этом он подчеркнул, что не может полностью гарантировать окончание конфликта на Украине. Однако он указал, что сделает для окончания боевых действий все, что в его силах.