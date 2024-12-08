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05:45, 8 декабря 2024Экономика

Правительство сократило бюджет МВД на 2024 год

Правительство России сократило бюджет МВД на 2024 год
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
СюжетНаселение России:

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Правительство России сократило бюджетные ассигнования МВД России на 2,6 миллиарда рублей на 2024 год. Об этом говорится на портале правовых актов.

Отмечается, что ассигнования сокращены по предусмотренным МВД России в 2024 году подразделам «Социальное обеспечение населения», «Охрана семьи и детства» раздела «Социальная политика».

В документах уточняется, что средства будут направлены на увеличение бюджетных ассигнований резервного фонда.

Ранее министр финансов Антон Силуанов заявил, что Минфин рассчитывает на возвращение значений национальной валюты на уровень 96-97 рублей за доллар. В законе о бюджете, который президент РФ Владимир Путин подписал в конце ноября, среднегодовой курс доллара к рублю оценен на уровне 96,5 рубля.

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