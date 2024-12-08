Против вживлявшего осколки боеприпасов медика возбудили уголовное дело

СК возбудил уголовное дело против медика, вживлявшего осколки боеприпасов

Следственный комитет (СК) возбудил уголовное дело против военного медика, вживлявшего осколки боеприпасов, в результате чего было украдено порядка 12 миллионов рублей. Об этом заявил председатель СК России Александр Бастрыкин, передает РИА Новости.

«Военный медик, действуя вместе с двумя вышестоящими должностными лицами, проводил хирургические операции по вживлению осколков боеприпасов для имитации ранения. Затем в документы вносились фиктивные сведения, на основании которых производились выплаты», — рассказал глава следственного ведомства.

Ранее Бастрыкин подсчитал ущерб от коррупции в России. В 2024 году он достиг 14,2 миллиарда рублей. Также председатель СК сообщил, что в 2024 году следователи направили в суд девять тысяч уголовных дел, возбужденных по факту коррупции — на 14,4 процента больше, чем годом ранее.